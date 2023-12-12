Подростков, потушивших Вечный огонь снежками, депортируют из России вместе с родителями

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга решил выдворить детей, закидавших снегом Вечный огонь, и их родителей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Суд привлек к ответственности Аброра Исмоилова, Наргиз Исмоилову и Гулзата Батырова за нарушение иностранцем правил въезда в Россию (часть 3 статьи 18.8 КоАП). По версии суда, все трое находились на территории России, не встав на миграционный учет. Они признали вину.

РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что решение о выдворении обеих семей суд поддержал по ходатайству полиции. Аброр и Наргиз Исмоиловы и Гулзат Батыров — родители подростков. Помимо выдворения всем назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

11-летний ребенок, который затушил Вечный огонь, находится в полицейском центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, уточнили в пресс-службе.

Случай произошел в Красном Селе в Петербурге 10 декабря. Полиция установила личности детей — ими были два брата 10 и 14 лет, а также третий мальчик 11 лет. Издание «Фонтанка» отмечало, что все задержанные — уроженцы Узбекистана.

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