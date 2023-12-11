Подростки снежками потушили Вечный огонь в Ленобласти. Силовики собираются депортировать их из страны вместе с родителями — «Фонтанка»

Силовики собираются депортировать семьи подростков-уроженцев Узбекистана, которые бросили снег в Вечный огонь в Красном Селе и потушили его. Об этом сообщает «Фонтанка».

Вечером 10 декабря несколько подростков попали на камеры наблюдения, пока бросали снег в Вечный огонь. Как отмечает «Фонтанка», вскоре силовики задержали двух братьев-уроженцев Узбекистана 10 и 14 лет. После опроса в полиции их передали родителям.

В пресс-службе управления МВД по Петербурге и Ленобласти журналистам сообщили, что полиция готовит материалы в суд о выдворении подростков и их родителей из России, так как семьи «находились на территории России, не оформив все необходимые документы».

«По факту произошедшего инцидента материалы полицейской проверки, а также сами подростки и их родители, переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий», — сказали силовики.

В ноябре двое мальчиков в возрасте 10 и 11 лет потушили Вечный огонь в Норильске. Они рассказали, что сделали это из любопытства. Следственный комитет возбудил уголовное дело о повреждении мемориальных сооружений (пункт «а» части 2 статьи 243.4 УК).

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