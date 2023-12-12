Минтруд не рекомендует заключать трудовые договоры с россиянами, работающими из-за рубежа

Минтруд России выпустил разъяснительное письмо, в котором указал, что заключение трудовых договоров с сотрудниками, работающими из-за рубежа, нежелательно. Первым на него обратили внимание «Известия». Письмо опубликовано на портале «КонсультантПлюс» — это справочная система с базой правовой информации.

В письме сообщается, что если уже нанятый работник намерен работать удаленно из-за рубежа, он обязан уведомить компанию. В противном случае он нарушит условия трудового договора.

В министерстве сообщили, что заключение трудового договора о дистанционной работе за пределами России не допускается. В письме Минтруд подчеркнул, что трудовое законодательство национальное, а за рубежом выполнение ряда прав и обязанностей сотрудников и работодателей обеспечить невозможно.

При этом договоры гражданско-правового характера (ГПХ), составленные с учетом особенностей местного и зарубежного законодательства, заключать можно, указано в письме.

Выезд работника за границу имеет значение и для налогообложения, отмечено в письме. Ответственность за корректное определение налогового статуса сотрудника несет юрлицо-работодатель. Подчиненный не обязан уведомлять компанию о своем резидентстве, но организация может запросить необходимые документы.

Письмо Минтруда не имеет юридической силы, но может учитываться при разрешении трудовых споров, отмечает председатель исполнительного комитета СРО Ассоциации юристов России Наталья Грешнова. В Трудовом кодексе никаких подобных ограничений нет, а большинство судов поддерживают дистанционных сотрудников, работающих из-за рубежа.

Также юристы напоминают, что кодекс распространяются на граждан, которые работают именно на территории России. Если сотрудник находится за границей, нормы кодекса не применяются, считают они.

В октябре 2023 года депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагал ввести в законодательство термин «недружественный релокант». По его словам, такими лицами должны называться не только сотрудники компаний, но и физические лица, которые работают на себя из-за границы, уехали по политическим мотивам и пытаются «унизить свое государство и людей».

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