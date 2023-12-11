Суд отменил приговор осужденному за госизмену предпринимателю из Ярославской области

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 29 ноября отменил приговор предпринимателю из Ярославской области Ровшану Намазову, которого ранее признали виновным по делу о госизмене (статья 275 УК) и контрабанде (статья 226.1 УК). Дело отправили на новое рассмотрение. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на пресс-службу суда.

Издание отмечает, что о приговоре Намазову ранее не сообщалось. Он был арестован 16 февраля 2022 года, а 8 сентября 2023 года Ярославский областной суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и ограничению свободы на два года. О какой именно контрабанде шла речь, не указывается.

Журналисты обратили внимание, что Намазов торговал на «Авито». Там предприниматель продавал двигатели для военной техники и запчасти к ним. «Медиазона» обнаружила на «Авито» объявления Намазова о продаже двигателей УТД-20, В-46-6 и В-84, а также различных деталей вроде клапанов и насосов.

Издание, ссылаясь на данные судебной статистики, пишет, что приговор Намазову стал первым обвинительным решением по делу о госизмене, которое было отменено и отправлено на пересмотр, как минимум за последние пять лет.

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