Суд в Москве не стал заочно арестовывать основателя «Тануки» Александра Орлова, как этого требовало МВД

Тверской районный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство МВД о заочном аресте основателя сети «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова по делу о причинении имущественного ущерба. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее МВД объявило Орлова в международный розыск. Адвокат бизнесмена Владимир Подолин настаивал, что тот не скрывается за границей, а находится там «по делам бизнеса» и готов вернуться для дачи показаний по требованию следствия. Также Подолин добавил, что Орлов полностью погасил ущерб по своему уголовному делу, который составил 20 миллионов рублей.

Дело о причинении имущественного ущерба в особо крупном размере (пункты «а» и «б» часть 2 статьи 165 УК) против Александра Орлова возбудили в 2022 году. Как писал «Коммерсантъ», поводом стало заявление руководства компании «Промтехноком», владеющей площадями в «Москва-Сити». Орлова, которому принадлежит фитнес-центр «Меркурий Фитнес», обвинили в том, что он не платил за аренду помещения. По информации издания, ущерб оценивался в 110 миллионов рублей.

В сентябре «Ведомости» писали, что Орлов продал доли в размере 33,3% в фирмах «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Представитель ресторатора уточнял, что тот решил сосредоточиться на зарубежных проектах.

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