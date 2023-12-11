Кинопрокатчика оштрафовали из-за кадра с «продолжительным поцелуем» двух женщин. Для этого применили «классификацию поцелуев»  

Таганский суд Москвы оштрафовал кинопрокатчика «Телеагентство Русский Репортаж» на 1 миллион рублей по статье о «пропаганде ЛГБТ» среди несовершеннолетних (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП) из-за кадра с поцелуем двух женщин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда, на него обратила внимание «Верстка». В документе говорится, что при вынесении решения судья Ольга Синельникова учитывала «классификацию поцелуев».

В постановлении говорится, что 20 мая 2023 года телеканал «KinoLiving», учредителем которого является «ТА Русский Репортаж», показал американо-британский комедийный сериал «Эпизоды» с маркировкой «16+». В пятой серии содержалась «конфликтогенная сцена, демонстрирующая нетрадиционные сексуальные отношения».

Судья Синельникова пришла к выводу, что там показали «изображение чувственного взаимодействия двух лиц одного биологического пола (женского), а именно: продолжительный поцелуй, выражающий сексуальную страсть; ласкающими движениями рукой одной женщины области груди другой».

В документе сказано, что при вынесении решения судья учитывала «классификацию поцелуев». Судя по ней, поцелуи бывают социальные и чувственные. Последние различаются в зависимости от «видов чувств»: поцелуи ласки, поцелуи нежности, поцелуи уважения и поцелуи любви.

Синельникова постановила, что телеканал должен был маркировать этот эпизод «18+» или текстом «запрещено для детей».

В начале декабря суд в Петербурге оштрафовал телеканал Aiva за «пропаганду ЛГБТ» из-за клипа Сергея Лазарева на песню «Так красиво», в котором есть кадры с соприкосновением рук двух девушек.

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