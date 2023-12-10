Российские войска хотят перехватить инициативу на фронте до президентских выборов в марте — ISW

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские войска проводят наступательные операции сразу на нескольких участках фронта, в том числе в направлении Авдеевки, вдоль границы Харькова и Луганской области и возле Бахмута. Также они ведут непрерывные наземные атаки в западной части Запорожской области. По оценке ISW, российские войска пытаются вернуть себе инициативу в военных действиях перед президентскими выборами в России в марте 2024 года.

Украинские военные, как говорится в сводке ISW, подтверждают, что российским силам удалось перехватить инициативу на некоторых участках фронта, в том числе на границе Харькова и Луганской области, вблизи Бахмута и на оси Авдеевка-Донецк. Однако ВСУ сохраняет инициативу в ключевых районах юга Украины, в том числе в западной части Запорожской области.

На фронте сейчас наступают сильные заморозки, температура падает и грязная земля замерзает. Это упрощает механизированные операции как для российских, так и для украинских сил.

Россияне сейчас теряют боевой состав на фронте практически с такой же скоростью, как и формируют новые силы. Это означает, что российские войска не накапливают резервы для подготовки к более обширным операциям этой зимой.

Украинские силы, напротив, используют этот период изменившихся сложных погодных условий для создания и укрепления оборонительных позиций. В ISW уверены, что ВСУ сохраняют силы и ресурсы для возможных будущих наступательных операций.

О том, что российская армия ведет наступательные действия и постепенно продвигается под Авдеевкой, ISW писал в конце ноября. В сводке за 25 ноября специалисты института рассказали, что российские войска продолжили наступление в районах Купянск-Сватово-Кременная, западнее и юго-западнее Донецка, в районах Бахмута, Авдеевки, а также на западе Запорожской области.

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