В Омске арестовали обвиняемого во взрывах на БАМ

В Омске суд арестовал обвиняемого в совершении терактом на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии. Как передает ТАСС, Центральный районный суд Омска арестовал отправил под стражу до 30 января 2024 года гражданина Беларуси Сергея Еремеева.

В ходе судебного заседания Еремеев признал вину и сообщил, что его целью было парализовать движение на железной дороге, чтобы помешать перевозке военных грузов. «Я написал в объяснении, что через БАМ сейчас везут боеприпасы <…>. Главная цель была — воспрепятствовать движению», — сказал он.

По версии следствия, в октябре и ноябре в Беларуси Еремеев получил от неких участников организованной преступной группы не менее семи неустановленных взрывных устройств, которые он отвез в Бурятию и использовал для подрывов двух железнодорожных составов с нефтепродуктами. За транспортировку взрывчатки и подрыв поездов Еремеев получил денежное вознаграждение.

29 ноября о задымлении в Северомуйском тоннеле сообщили «Российские железные дороги». По данным компании, в этот момент там проходил грузовой поезд. Как сообщалось, машинисты заметили «задымление одной из цистерн с дизельным топливом». Всего в составе было более 40 цистерн, в том числе с авиационным топливом, утверждал телеграм-канал Baza.

По словам источника «Коммерсанта», «предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося, предположительно, под вагоном».

1 декабря Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте квалифицировало взрыв на БАМ как теракт и возбудило уголовное дело по соответствующей статье (часть 1 статьи 205 УК).

7 декабря ФСБ сообщила о задержании в Омске подозреваемого в теракте гражданина Беларуси, который признался в совершении терактов по заданию украинских спецслужб.

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