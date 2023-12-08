В Москве арестовали участников банды киллеров, которая состояла из силовиков и военнослужащих. Об этом сообщают «Медиазона» и РБК.

Басманный районный суд Москвы 7 декабря арестовал пятерых участников группировки, сообщил корреспондент «Медиазоны». Издание отмечает, что с 1998 года они совершили более 30 заказных убийств, разбойных нападений, а также похищали людей с целью вымогательства.

Среди арестованных есть два действующих сотрудника Росгвардии — начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов и старший оперуполномоченный по особо важным делам методического управления этого же специального подразделения Сергей Волостных. Им вменяют несколько убийств.

Алпатов свою вину не признал и назвал выдвинутые обвинения «наговором». «К убийству я непричастен, предан присяге и родине, что неоднократно доказывал в зоне СВО, за что был награжден двумя орденами Мужества и медалью за отвагу», — передает его слова BFM. Волостных во время заседания также заявил о своей невиновности.

Еще один фигурант этого дела — мобилизованный Дмитрий Кушаков из Красноярского края. Он занимает должность командира мотострелкового взвода войсковой части №29297, пишет «Медиазона». Кушаков, как сообщается, с декабря 2022 года участвует в боевых действиях в Украине. С 13 июня он находится на лечении в Москве после ранения в плечо.

Кроме того, суд арестовал экс-сотрудника ФСБ Андрея Яхнева, а также Сергея Анисимова. Первого обвиняют по статьям похищение человека и вымогательство (часть 2 статьи 126 и часть 3 статьи 163 УК). Анисимову вменили два эпизода убийств, а также покушение на убийство (часть 2 статьи 105 и часть 3 статьи 30 УК).

РБК добавляет, что еще троих фигурантов этого дела суд арестовал 6 декабря. При этом шесть человек, по данным МВД, находятся в СИЗО с весны этого года. В их числе главарь банды Павел Христев. В Следственном комитете сообщили, что всего в этом деле фигурируют 16 подозреваемых.

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