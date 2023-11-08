В Москве замглавы МВД Дагестана арестовали по делу о взятках

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова по делу о превышении полномочий и получении взяток на общую сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

Адвокат Исмаилова Сергей Булаев просил суд отпустить его подзащитного под залог в пять миллионов рублей. В качестве аргументов он привел тот факт, что при обыске у Исмаилова изъяли наградной пистолет и служебное удостоверение. «Это значит, что даже теоретически он не может пользоваться своими полномочиями и угрожать иным фигурантам дела», — сказал защитник.

С вынесенным решением о заключении под стражу Булаев не согласился и заявил, что будет его обжаловать. От дальнейших комментариев он отказался.

Кроме Исмаилова в этом деле фигурирует и его подчиненный — заместитель начальника следственного управления МВД Далгат Абдулгапуров. По версии следствия, в 2022 году они получили взятку в 300 тысяч рублей «за отказ в возбуждении уголовного дела, связанного с нарушениями при строительстве дома». А позже еще миллион — за содействие в распределении бюджетных средств материнского капитала в размере 30 миллионов рублей.

Также в деле есть еще один эпизод. Как сообщается, Абдулгапуров и Исмаилов решили вложить имеющиеся у них 100 миллионов рублей в криптовалюты. В этом им обещал помочь предприниматель Фролов. Он должен был купить на эти деньги оборудование для майнинга. Как рассказала следователь, Фролов «внезапно отказался от взятых на себя обязательств» и тогда против него возбудили уголовное дело по статье мошенничество и арестовали. Позже, как пишет ТАСС, Фролов вернул деньги, а суд прекратил его дело прекратил.

Исмаилов назвал этот эпизод домыслом и в целом не признал вину. В свою очередь в Следственном комитете заявили, что установлены не все соучастники обвиняемых.



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