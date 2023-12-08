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В Химках неизвестные похитили 48 миллионов рублей из припаркованного автомобиля 

14:13 • 08.12.2023

В Химках неизвестные похитили 48 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Московской области.

«По предварительной информации, возле одного из домов, расположенных на Юбилейном проспекте, группа лиц открыто похитила из припаркованного автомобиля, в котором находился водитель, 48 миллионов рублей и скрылась с места происшествия», — говорится в сообщении.

Baza утверждает, что деньги принадлежали акционеру «Торгового дома Орион», которая сняла их в отделении Сбербанка на Юбилейном проспекте. Женщина отдала сумку с деньгами водителю, который положил ее в машину. Судя по опубликованному видео, неизвестный подбежал к автомобилю, схватил сумку и скрылся на «Мазде». Водитель попытался его остановить, но поскользнулся и упал. Полицейские возбудили уголовное дело по статье о грабеже. 

В середине ноября в центре Москвы вооруженные грабители похитили 300 миллионов рублей. Тогда грабители подъехали к банку на Пресненском валу, открыли стрельбу, выхватили деньги у курьеров и скрылись. 

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