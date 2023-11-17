В центре Москвы вооруженные грабители похитили 300 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник.

«У банка на Пресненском валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли порядка 300 миллионов рублей, открыли стрельбу, после чего похитили деньги»,— сообщил он.

Телеграм-канал Mash уточняет: что грабителей было трое. Они подъехали к курьерам на черном Mercedes, выстрелили в них из травматического пистолета, отобрали деньги и скрылись. В результате один из курьеров был ранен в ногу.

В свою очередь, телеграм-канал Baza сообщает, что в Москве объявлен план «Перехват».

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