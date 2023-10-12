МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за участия в нем представителей оккупированных украинских территорий 

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в его работе Олимпийский комитет России. Об этом сообщается на сайте МОК.

«Принятое Олимпийским комитетом России 5 октября 2023 года одностороннее решение о включении в свой состав региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины (а именно Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской), является нарушением Олимпийской хартии, поскольку нарушает территориальную целостность НОК Украины, признанную МОК», — говорится в заявлении.

В связи с этим деятельность Олимпийского комитета России приостанавливается «до дальнейшего уведомления».

Таким образом Олимпийский комитет России (ОКР) больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета и получать какое-либо финансирование от международного олимпийского движения.

В то же время в МОК отметили, что оставляют за собой право допустить до участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе российских спортсменов. Речь идет об летней Олимпиаде 2024 года и зимней 2026 года.

В Олимпийском комитете России решение МОК назвали «контрпродуктивным», отметив, что таким образом международная организация закрепила «де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года».

В марте 2023 года МОК разрешил спортсменам из России и Беларуси участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом в случае, если они не выступали в поддержку войны в Украине, не нарушали Всемирный антидопинговый кодекс, а также не имеют контрактов с армией или органами госбезопасности.

После этого аналогичные решения приняли Международные федерации гимнастики и плавания.

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