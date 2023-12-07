«Придушили, дальше мозг отключился». Журналистка Мария Пономаренко рассказала о пытках в колонии

Журналистка Мария Пономаренко рассказала о пытках в колонии. Издание RusNews опубликовало цитаты из ее письма редакции.

В ИК-6 Шипуново в Алтайском крае, по словам Пономаренко, заключенные содержатся в антисанитарных условиях, камеры постоянно обыскиваются, а сотрудники колонии выражаются нецензурной бранью. Кроме того, заключенным не оказывают медицинскую помощь. Пономаренко пишет, что среди них «была женщина с жутким кашлем, харкающая кровью».

Также, по ее словам, в колонии у нее отбирали все личные вещи, включая средства гигиены. RusNews пишет, что надзиратели «врывались к Марии в туалет, расположенный напротив камеры наблюдения», на нее натравливали других заключенных, а перед встречами с адвокатом каждый раз раздевали до трусов.

11 октября Пономаренко объявила голодовку, потребовав «прекратить беспредел». На следующий день она, как пишет RusNews, проснулась «в ужасном самочувствии на полу ШИЗО у батареи». Издание утверждает, что за это на нее составили рапорт, который позже отменили, но все равно вызвали на комиссию. Журналистка отказалась туда идти из-за плохого самочувствия.

«В итоге двое парней обеспечили силовой привод, вывернув руки в положение дыбы. От боли летели искры из глаз (плечевой сустав правой руки до конца так и не восстановился). Так меня босую поволокли через пол зоны, по улице, по плацу. Последнее, что помню, как на лестнице придушили, дальше мозг отключился», — пишет Пономаренко.

По ее словам, она очнулась уже на улице и подумала, что комиссия не состоялась. Однако сотрудники колонии утверждают обратное.

«Со слов сотрудников на комиссии наступала босыми ногами на ступни обутых инспекторов, державших за руки, и плевала на ковер. В тот же день после всего упала в обморок, набив шишку на лбу», — продолжает в своем письме Пономаренко.

RusNews пишет, что на Пономаренко завели второе уголовное дело, но не уточняет по какой статье. По словам самой журналистки, когда она находилась в ИК-22 Красноярска, то заметила, что ее пытаются обвинить в госизмене или оправдании терроризма.

Также, по данным издания, Пономаренко отправили на психиатрическую экспертизу, где ей кололи какие-то препараты. Как сообщается, в психиатрической лечебнице(наверно не лечебница а блок в колонии, хз не уточняется там) она должна была находиться 28 дней, но спустя неделю ее перевели в СИЗО-1 Барнаула. Сейчас она находится ИВС Шипуново.

«Мой адвокат ни разу не удосужился позвонить в клинику, зная о прошлогоднем треше», — пишет журналистка, отмечая, что хочет сменить защитника.

В середине февраля 2023 года Пономаренко приговорили к шести годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии. Поводом для возбуждения уголовного дела стал пост в инстаграме про российский обстрел Драмтеатра в Мариуполе.

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