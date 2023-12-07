В Дании приняли закон, запрещающий «ненадлежащее обращение» с Кораном

Датский парламент принял закон, который вводит уголовную ответственность за «ненадлежащее обращение» с Кораном с другими религиозными текстами. Этому предшествовали многочасовые ожесточенные дебаты, сообщает местное издание Jyllands-Posten.

За принятие законопроекта проголосовали 94 депутата, против — 77. Как отмечает Jyllands-Posten, документ вводит уголовную ответственность за сжигание или иного вида порчу Корана и других писаний, «имеющих важное значение для религиозных общин», например, Библии. За это в Дании теперь грозит наказание в виде штрафа или до двух лет лишения свободы.

В ходе дебатов все представители оппозиции, кроме партии De Radikale, в жесткой форме раскритиковали законопроект и назвали его угрозой свободе слова, пишет издание Politiken. Например, Май Меркадо из партии консерваторов заявила, что теперь Коран стоит выше Конституции. Пернилле Вермунд из партии Nye Borgerlige («Новые правые») заявила, что датские министры привезли с собой «исламские законы» с климатического саммита в Дубае. Председатель демократической партии Ингер Стойберг прокомментировала это так: «1:0 в пользу исламистов».

«Теперь мусульманские силы будут требовать все больше и больше, так как они знают, что могут просто посмеяться над большинством в датском парламенте», — цитирует ее Politiken.

За законопроект проголосовали правящая социал-демократическая партия, умеренные, консервативно-либеральная партия Venstre и De Radikale. Министр юстиции Питер Хуммельгаард заявил, что в законе нет «ни тени ограничения свободы выражения мнений», передает издание Berlingske. «Я считаю, что существуют более цивилизованные способы выражения своих взглядов, чем сжигание вещей», — говорил он в августе, когда датское правительство подготовило этот законопроект.

В январе 2023 года датский ультраправый политик, лидер антиисламистской партии Stram Kurs («Жесткий курс») Расмус Палудан сжег Коран у посольства Турции в шведском Стокгольме, а затем сделал то же самое перед мечетью в датском Копенгагене. В июле два члена группы «Датские патриоты» растоптали и подожгли Коран у посольства Ирака в Копенгагене. Эти акции вызвали массовые протесты мусульман по всему миру.

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