В Швеции впервые осудили автора видео с сожжением Корана

Окружной суд Линчепинга в центре Швеции впервые в истории страны вынес обвинительный приговор мужчине, который снял видео с сожжением Корана. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

В нем уточняется, что 27-летний мужчина был признан виновным в разжигании межнациональной вражды и приговорен к условному сроку. Поводом для уголовного преследования стала видеозапись, которую он опубликовал в твиттере и ютюбе 11 сентября 2020 года. На кадрах демонстрировался Коран, завернутый в бекон и покрытый уничижительными надписями в адрес пророка Мухаммеда, который он затем поджег и подбросил к мечети.

В качестве саундтрека к видео была использована песня «Remove Kebab», под которую в 2019 году новозеландский террорист убил 51 человека в мечети города Крайстчерч. Суд посчитал, что такое музыкальное оформление видео можно трактовать как «угрозу в адрес мусульман».

Как сообщается, это первый случай, когда шведский суд выносит обвинительный приговор автору видео с сожжением Корана. До сих пор шведская прокуратура не выдвигала обвинений против авторов подобного контента, заявляя, что он защищен законодательными нормами о свободе слова и самовыражения.

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