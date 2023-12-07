Гражданина Беларуси задержали по подозрению в совершении теракта на Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Подозреваемого гражданина Беларуси 1971 года рождения, как утверждается, задержали на территории Омской области. По версии ФСБ, 29 и 30 ноября он подорвал два железнодорожных состава с нефтепродуктами, которые следовали по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия.

Теракт, по данным в ФСБ, подготовили спецслужбы Украины. Взрывы, как утверждается, должны были разрушить объекты критической транспортно-энергетической инфраструктуры России.

В свою очередь, РИА «Новости» пишет, что задержанный дал признательные показания. Он рассказал, что действовал по заданию соотечественника, который живет в Литве и работает на украинские спецслужбы.

«Я с человеком был знаком несколько лет, он внушал доверие. Да, потом возникли вопросы. И он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на БАМе», — приводит слова задержанного РИА «Новости».

Мужчина, по информации агентства, также рассказал, что забрал из тайника восемь взрывных устройств. После этого он привез их на автомобиле в Бурятию и заложил на цистернах грузовых поездов.

Взрывные устройства сработали, когда поезд ехал по Северомуйскому тоннелю, а также на его обводном пути. В результате загорелись емкости с горюче-смазочными материалами, а движение было заблокировано на какое-то время.

​​Сейчас силовики проверяют гражданина Беларуси на причастность к совершению других терактов и диверсий на территории России. При этом в ФСБ не уточнили предъявлено ли задержанному обвинение.

Первые сообщения о том, что на Байкало-Амурской магистрали произошло задымление, появились 29 ноября. Через два дня Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте признало произошедшее терактом и возбудило дело по соответствующей статье (часть 1 статьи 205 УК).

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