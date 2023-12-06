В Луганске в результате взрыва автомобиля погиб депутат аннексированной Луганской области Олег Попов. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, в автомобиле Попова сработало неустановленное взрывное устройство. В связи с этим российские силовики возбудили уголовное дело по статьям о теракте (статья 205 УК) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ (статья 223.1 УК).

Ранее о гибели Попова сообщил представитель администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов. Он уточнил, что взрыв произошел в центре города возле стадиона «Авангард».

В свою очередь, депутат парламента аннексированной Луганской области Юрий Юров напомнил, что это уже второе покушение на Попова. По его словам, впервые на Попова покушались осенью 2022 года. Российские СМИ тогда сообщили, что он погиб, однако позже сам Попов рассказал, что его смерть была инсценирована российскими силовыми структурами с целью «шпионской игры с противником».

В этот раз «Украинская правда» со ссылкой на свой источник в силовых структурах пишет, что к гибели Попова причастна СБУ.

В тот же день в Подмосковье был найден мертвым бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Ранее украинский суд заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы, признав виновным, в частности, в государственной измене. Позже представитель ГУР Украины заявил журналистам, что смерть Кивы стала результатом спецоперации украинской разведки.

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