В Подмосковье нашли мертвым бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву. Об этом сообщают российские и украинские СМИ со ссылкой на источники, в то же время официального подтверждения этих сообщений пока не поступало.

Так, агентство РИА «Новости» пишет, что мертвого Илью Киву обнаружили в подмосковной деревне Супонево в Одинцовском районе. В свою очередь, телеграм-канал 112 сообщил, что труп Кивы нашли в снегу на территории парка Велич. Тело обнаружила работница отеля, которая вызвала экстренные службы. Прибывшие медики констатировали смерть Кивы. Также на теле обнаружены следы крови

О причинах смерти Кивы российские СМИ ничего не сообщают. В то же время украинское издание «Суспiльне Новини» со ссылкой на источники утверждает, что Кива был застрелен в результате спецоперации СБУ. Позже эту информацию подтвердил представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива покинул Украину и переехал в Россию незадолго до начала полномасштабного российского вторжения. После начала войны он публично поддержал действия России и неоднократно появлялся на российском телевидении в пропагандистских программах.

В них он неоднократно заявлял о скором крахе действующей украинской власти. В частности, в начале войны Кива утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский сбежал в Польшу, а позже писал о смерти главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Кроме того, Кива сообщал о госперевороте, который якобы готовят в Украине бывший президент Петр Порошенко и действующий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В середине ноября этого года Лычаковский суд Львова заочно приговорил Киву к 14 годам лишения свободы, признав виновным в государственной измене, разжигании вражды, призывах к захвату власти и к агрессивной войне, а также публичном использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Кива был объявлен в международный розыск.

Кива не всегда был пророссийским политиком. Так, ранее он руководил одним из региональных отделений запрещенного в России «Правого сектора», а в 2014-2015 годах он участвовал в силовой операции Киева в Донецкой и Луганской областях и призывал к насильной украинизации Донбасса.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.