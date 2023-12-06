Власти США обвинили в военных преступлениях четырех военных со стороны России

Минюст США предъявил обвинения в военных преступлениях четырем военным со стороны России. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

«Министерство юстиции США вместе со всем миром стало свидетелем ужасов жестокого вторжения России в Украину, то же самое произошло и с Министерством юстиции США. Именно поэтому Минюст выдвинул первые в истории обвинения по Статуту США о военных преступлениях четырем связанным с Россией военнослужащим за тяжкие преступления против американского гражданина. Министерство юстиции будет работать столько, сколько потребуется, чтобы добиться ответственности и справедливости за агрессивную войну России», — заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

В опубликованном документе говорится, что 45-летний Сурен Мкртчян, Дмитрий Будник, а также Валерий и Назар, чьи фамилии неизвестны, совершили целый ряд преступлений в отношении американского гражданина на территории Украины.

Речь идет о незаконном задержании, бесчеловечном обращении и пытках, а также о сговоре с целью совершения военных преступлений. По данным американских властей, связанные с Россией военные задержали гражданина США, которого затем жестоко избивали и допрашивали. Ему также угрожали убийством и даже инсценировали казнь.

Как уточняется в документе, в апреле 2022 года Мкртчян и его подчиненные похитили гражданина США из его дома в селе Мыловое Херсонской области на юге Украины и незаконно удерживали его как минимум на 10 дней.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.