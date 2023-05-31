Сбежать из-под домашнего ареста в Италии сыну российского экс-губернатора Артему Уссу помогли «сербские бандиты» — WSJ

В побеге из-под домашнего ареста в Италии сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса принимала участие «банда сербских преступников». Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По их словам, Уссу удалось скрыться от итальянской полиции благодаря «международной сети» помогавших ему людей. Во время побега он как минимум однажды менял машины и пересек границы нескольких стран по пути в Сербию, откуда, предположительно, вылетел в Москву.

Ранее в прессе появлялись предположения, что сбежать Уссу помогли действующие в Европе агенты российской разведки. Об этом, в частности, говорили итальянские следователи. Однако теперь итальянские власти сомневаются, что сотрудники российских спецслужб принимали непосредственное участие в побеге — это было бы слишком рискованно, так как за ними с высокой вероятностью могли вести наблюдение.

Артема Усса задержали в Милане по запросу США в октябре 2022 года. Американская прокуратура обвиняет его в обходе санкций США против России и Венесуэлы, а также незаконных сделках и отмывании денег. По американским законам за это Уссу грозит до 75 лет заключения.

Итальянский суд отправил Усса под домашний арест, под которым он находился до 23 марта, когда итальянские власти приняли решение о его экстрадиции в США. Тогда Усс сломал электронный браслет и сбежал. 4 апреля Усс написал, что находится в России.

Как писали итальянские СМИ, сразу после того, как суд принял решение о помещении Усса под домашний арест, американский Минюст предупредил итальянских коллег о высоком риске его побега. Там напомнили, что за последние три года из-под домашнего ареста в Италии сбежали шесть человек, экстрадиции которых требовали США.

В ответ итальянские власти сообщили, что довели эту информацию до сведения судьи, однако тот оставил решение о домашнем аресте для Усса в силе. Тем не менее после того, как Усс сбежал из Италии и добрался до России, министр юстиции Италии Карло Нордио возбудил дисциплинарное дело в отношении судей, отправивших его под домашний арест.

В ответ профсоюз судей назвал решение министра «неприемлемым» и пригрозил забастовкой.

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