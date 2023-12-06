Дерипаска выиграл иск к правозащитнице Ольге Романовой 

В Таганском суде Москвы удовлетворили иск Олега Дерипаски к правозащитнице Ольге Романовой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Адвокат бизнесмена Алексей Мельников сообщил агентству ТАСС, что суд признал недостоверными сведения о наличии у Дерипаски частных военных компаний.

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения путем публикации в соцсети X (ранее Twitter). Также суд установил штраф за возможное неисполнение Романовой решения суда в размере 10 тысяч рублей за каждый день.

Ранее Дерипаска отозвал иск в отношении журналистки Елизаветы Осетинской после удаления всех спорных фрагментов из интервью на YouTube. В отношении Ольги Романовой иск был расширен. К требованиям бизнесмена было добавлено опровержение информации из интервью Екатерине Гордеевой. Дерипаска просил суд признать информацию недостоверной и опубликовать опровержение на личной странице Романовой в Twitter (X), а также установить ей судебный штраф.

Во время беседы с Осетинской Романова рассказала, что у Дерипаски есть две частные военные компании. «Они подключили сейчас другие ЧВК. ЧВК «Патриот», которое [министру обороны Сергею] Шойгу принадлежит. Два ЧВК, на всякий случай два, Олега Дерипаски на юге работают. ЧВК, забыла как называется, [российского предпринимателя Игоря] Алтушкина на Урале», — рассказывала в интервью основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

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