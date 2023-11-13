Российский миллиардер Олег Дерипаска отозвал иск к журналистке Елизавете Осетинской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.

Поводом для иска послужило интервью правозащитницы Ольги Романовой, которое она дала проекту «Это Осетинская» в мае 2023 года. В нем Романова говорит, что у бизнесмена есть две ЧВК. Дерипаска потребовал признать эту информацию ложной и порочащей его репутацию.

По словам Мельникова, иск к Осетинской отозван после удаления ею оспариваемых фрагментов из интервью. «Ранее мы просили установить судебную неустойку, если она это не сделает добровольно. Думаю, угроза ее выплаты и возможное возложение судебных расходов повлияли на позицию ответчика», — сказал адвокат.

В то же время, по его словам, исковые требования в отношении Романовой расширены. «Теперь мы также оспариваем ее слова в интервью журналистке Гордеевой. Просим суд признать информацию не соответствующей действительности и обязать Романову опубликовать опровержение в своем аккаунте в Twitter, а также установить ей судебный штраф, если она этого не сделает добровольно», — пояснил адвокат. Заседание по иску пройдет 6 декабря.

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