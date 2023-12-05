«Сознавала противоправный характер своего бездействия». Главреда «Холода» Таисию Бекбулатову оштрафовали за отсутствие плашки «иноагента»

Главного редактора «Холода» Таисию Бекбулатову оштрафовали на 35 тысяч рублей за отсутствие плашки «иноагента» в ее личном телеграм-канале (часть 4 статьи 19.34 КоАП). Еще один административный иск о непредоставлении отчета «иноагента» (часть 2 статьи 19.34 КоАП) в ближайшее время должен рассмотреть Видновский городской суд Московской области.

Штраф Бекбулатовой выписали еще в начале октября. В материалах административного дела речь идет о четырех публикациях в телеграм-канале «Taisia Bekbulatova | Evil Russian Media» без плашки «иноагента». Три из них (1, 2, 3) касаются вакансий в журнале «Холод». Четвертая публикация — это репост отрывка интервью Бекбулатовой проекту независимого медиа ТВ2 «Очевидцы».

В минутном видео главред «Холода» говорит, что она отказалась выполнять «унизительный закон» и помечать свои публикации «идиотской» плашкой «иноагента».

«Мне вообще не важен этот статус. Я не выполняю эти требования и не собираюсь их выполнять. Потому что это унизительный закон. Он создан для того, чтобы унижать людей, и я не люблю, когда меня пытаются унижать. Не собираюсь с этим мириться. Если они хотят выписать мне штраф, пусть выписывают. В какой-то момент я просто поняла, что мы все, кто занимается независимой журналистикой, мы все столько преступлений совершили по мнению российской власти, что уже нет смысла пытаться играть в какую-то там безопасную игру», — сказала Бекбулатова.

Принимая во внимание эти публикации, суд постановил, что «административное правонарушение совершено умышленно, БТЛ сознавала противоправный характер своего действия (бездействия), предвидела его вредные последствия, но отнеслась к нему безразлично. БТЛ, являясь иностранным агентом, не указывает на статус иностранного агента при распространении своих материалов (информации) в мессенджере Telegram, что указывает на умышленность деяния».

Таисию Бекбулатову внесли в реестр «иноагентов» еще в 2021 году. А в декабре 2022 года она вошла в список ста наиболее влиятельных женщин мира года по версии BBC.

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