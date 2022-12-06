Главред «Холода» Таисия Бекбулатова вошла в список ста наиболее влиятельных женщин мира 2022 года по версии BBC

В список ста вдохновляющих и наиболее влиятельных женщин мира 2022 года по версии BBC вошла главный редактор «Холода» Таисия Бекбулатова.

«В этом году в список вошли женщины, оказавшиеся в центре конфликтов 2022 года. Они протестуют и требуют перемен в Иране и стали олицетворением стойкости и сопротивления в войне России с Украиной», — отметили в издании.

Также BBC выделило первую леди Украины Елену Зеленскую, главу «Центра гражданских свобод» Александру Матвийчук, художницу Сашу Скочиленко, певицу Аллу Пугачеву, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, писательницу Гитанджали Шри, певицу Билли Айлиш и многих других женщин, в том числе иранских правозащитниц.

Источник: BBC

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.