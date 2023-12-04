Власти подтвердили гибель в Украине генерал-майора Завадского

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил гибель на войне в Украине заместителя командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майора Владимира Завадского.

«Тяжелая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14 Армейского Корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский», — написал Гусев в своем телеграм-канале.

Сообщение о гибели Завадского появилось 29 ноября в в паблике выпускников Московского высшего общевойскового командного училища «Кремль» во «ВКонтакте». В нем говорилось, что генерал-майор погиб накануне, но не уточнялось, при каких обстоятельствах.

В то же время телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник сообщил, что Завадский погиб в тылу, подорвавшись на мине. По данным канала, «следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением в целях борьбы с ДРГ противника».

В свою очередь, «Важные истории» отмечали, что Завадский стал двенадцатым высшим российском офицером, о смерти которого в Украине стало известно.

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