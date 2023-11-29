Погиб российский генерал-майор Владимир Завадский. Об этом сообщается в паблике выпускников Московского высшего общевойскового командного училища «Кремль» во «ВКонтакте».

Там отмечается, что генерал-майор Завадский погиб 28 ноября, однако не уточняется при каких обстоятельствах.

В свою очередь, источник ВЧК-ОГПУ утверждает, что Завадский подорвался на мине в тылу. «Следствие рассматривает версию о подрыве на мине, ранее установленной соседним подразделением в целях борьбы с ДРГ противника», — отмечается в сообщении телеграм-канала.

Белорусский пророссийский портал «Гусар News» со ссылкой на «несколько каналов узкой направленности» отмечает, что Завадский был заместителем командира 14-го армейского корпуса.

Завадский, как пишут «Важные истории», стал двенадцатым высшим офицером, погибшим в Украине, о котором стало известно. В России подтвердили смерть только семерых из них.

Самым высокопоставленным российским офицером, убитым на войне, считается заместитель командующего ЮВО генерал Олег Цоков. Издание отмечает, что, предположительно, он погиб при ударе по командному пункту 58-й армии в Бердянске летом 2023 года.

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