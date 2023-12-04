В СИЗО Благовещенска погиб арестованный по обвинению в госизмене — Би-би-си

В СИЗО Благовещенска погиб арестованный по делу о госизмене (статья 275 УК) предприниматель из Приморского края Сергей Яценко. Об этом пишет Русская служба Би-би-си, ссылаясь на родственников погибшего, которые попросили не называть их имен.

О смерти Яценко его родным сообщили сотрудники СИЗО, в котором он находился. Они сказали, что погибший якобы повесился на веревке, которую, по их словам, мог сделать из одежды или постельного белья.

В свою очередь, расследующий дело о госизмене, фигурантом которого был Яценко, следователь ФСБ Дмитрий Зацепин сообщил семье погибшего, что тот якобы уже пытался покончить с собой, перерезав вены.

Родные Яценко не верят в версию о его самоубийстве и удивляются, откуда в следственном изоляторе у него нашлись сначала нож, а затем веревка. Один из родственников Яценко сказал журналистам, что, по его мнению, Яценко либо убили, либо довели до суицида. «Он не мог это сделать, ради детей и ради матери. Ему несвойственно по жизни на себя руки накладывать», — пояснил он.

Сомнений в том, что Яценко погиб в результате суицида, у его семьи добавилось после того, как им отдали его тело. Родные погибшего обратили внимание, что вены на руках Яценко порезаны поперек. «Они не обработаны, не зашиты и порезаны горизонтально, не так как самоубийцы режут. Он [Яценко] мне как-то говорил: вены режутся вертикально, чтобы кровь быстрее выходила», — заметил родственник Яценко в разговоре с журналистами.

О возбужденном против Яценко и его делового партнера Ивана Лукина уголовном деле по статье о госизмене стало известно в мае. По версии следствия, Яценко в первой половине 2022 года передал спецслужбам Китая секретные сведения о ядерном вооружении России, а Лукин выступил в этой сделке в качестве посредника.

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