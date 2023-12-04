Мобилизованного привязали к дереву за отказ воевать. Он требовал перевести его на альтернативную службу, но в итоге согласился поехать на передовую 

Мобилизованного из Кемеровской области Геннадия Кискорова на ночь привязали к дереву за отказ воевать. Об этом со ссылкой на его брата Семена Кискорова сообщают телеграм-каналы «Движение сознательных отказчиков» и «Осторожно, новости».

Геннадия и Семена Кискоровых мобилизовали более года назад. Оба они служат в первом мотострелковом батальоне воинской части №21005. Сейчас они находятся в районе аннексированного Донецка. 29 ноября братья написали рапорты о переводе на альтернативную гражданскую службу. В частности, Семен объяснил эту просьбу тем, что он принадлежит к малочисленному народу шорцев. В рапорте он также указал, что несение службы противоречит его вероисповеданию.

На следующий день заместитель командира батальона отказался принять рапорт Семена. А 1 декабря его брата Геннадия привязали к дереву.

«Мой муж и его родной брат отказались идти на передовую. Для того, чтобы они туда пошли, нарушая права человека, они привязали Гену, брата мужа, к дереву в нательном белье и оставили его на всю ночь. Шел сильный дождь со снегом, ветер. Гена промок насквозь, в обуви вода была. Он согласился идти на передовую, потому что он сказал: “я еще не выдержу”. Таким образом они пытают их, чтобы они согласились идти на передовую», — рассказала жена Семена Кискорова Татьяна Чепсаракова.

Координатор «Движения сознательных отказчиков» Елена Попова обратилась с заявлением о преступлении в Главное военно-следственное управление Следственного комитета и в военно-следственное управление Центрального военного округа.

После того, как о Кискоровых написали телеграм-каналы, командование заставило их отказаться от всех претензий. Об этом сообщается в телеграм-канале «Движения сознательных отказчиков».

«Потребовали написать объяснения о том, что привязывали к дереву солдат украинские военные, а не российские по приказу капитана Рубанова, и требовали указать, что претензий у юношей нет», — говорится в посте. Кроме того, там отмечается, что Семен Кискоров позвонил своей супруге и попросил забрать заявления из СК. Однако Татьяна Чепсаракова, как пишет канал, не собирается этого делать.

Это не первый похожий случай. В мае жители деревни Бикбулатово обратились в Генпрокуратуру из-за видео пыток их мобилизованного односельчанина. Тогда военного Флюра Кусяпкулова, как сообщалось, избили и подвесили на дереве.

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