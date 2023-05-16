Жители башкирской деревни обратились в Генпрокуратуру из-за видео пыток их мобилизованного односельчанина. Сослуживцы избили его и подвесили на дереве 

Жители башкирской деревни Бикбулатово обратились в Генпрокуратуру из-за видео пыток их мобилизованного односельчанина Флюра Кусяпкулова. Ранее в сети распространились кадры того, как уже избитого военного привязывают к дереву.

На видео жители деревни говорят, что Кусяпкулова мобилизовали в сентябре 2022 года. За что его пытали и когда именно это произошло — неизвестно.

«Над ним жестоко издевались, избивали и повесили на дереве, как фашисты, свои же сослуживцы, тем самым они дискредитировали армию Российской Федерации. Просим разобраться в этой ситуации и наказать виновных», — зачитывает обращение один из жителей деревни.

На кадрах, распространившихся в сети, избитому Кусяпкулову, у которого лицо залито кровью, связывают руки, а затем подвешивают на дереве. При этом голос за кадром угрожает сломать ему руки и «отправить на 20 дней в яму».

Ранее в СМИ появились сообщения, что российские командиры на фронте в Украине активно используют ямы, накрытые решетками, в качестве мест содержания провинившихся подчиненных, например, тех, кто отказывается выполнять приказы.

Власти пока никак не отреагировали на обращение жителей Бикбулатово.

Источник: КушТау on-line

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