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Жители башкирской деревни обратились в Генпрокуратуру из-за видео пыток их мобилизованного односельчанина. Сослуживцы избили его и подвесили на дереве 

16:01 • 16.05.2023

Жители башкирской деревни Бикбулатово обратились в Генпрокуратуру из-за видео пыток их мобилизованного односельчанина Флюра Кусяпкулова. Ранее в сети распространились кадры того, как уже избитого военного привязывают к дереву. 

На видео жители деревни говорят, что Кусяпкулова мобилизовали в сентябре 2022 года. За что его пытали и когда именно это произошло — неизвестно. 

«Над ним жестоко издевались, избивали и повесили на дереве, как фашисты, свои же сослуживцы, тем самым они дискредитировали армию Российской Федерации. Просим разобраться в этой ситуации и наказать виновных», — зачитывает обращение один из жителей деревни. 

На кадрах, распространившихся в сети, избитому Кусяпкулову, у которого лицо залито кровью, связывают руки, а затем подвешивают на дереве. При этом голос за кадром угрожает сломать ему руки и «отправить на 20 дней в яму».

Ранее в СМИ появились сообщения, что российские командиры на фронте в Украине активно используют ямы, накрытые решетками, в качестве мест содержания провинившихся подчиненных, например, тех, кто отказывается выполнять приказы. 

Власти пока никак не отреагировали на обращение жителей Бикбулатово. 

Источник: КушТау on-line 

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