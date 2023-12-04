Сотрудникам 2ГИС поручили собрать информацию о российских гей-клубах — «Важные истории»

Сотрудникам сервиса с картами городов 2ГИС поручили собрать данные о российских гей-клубах. Об этом один из них сообщил «Важным историям». Такое задание работники компании получили после признания «экстремистским» несуществующего «международного движения ЛГБТ».

«Коллеги, всем добрый день! Наверняка слышали что Верховный Суд признал ЛГБТ экстремистским движением и запретил его в России. В нашем продукте могли быть представлены подобного рода заведения (возможно не в явном виде). Учитывая запреты, нам важно проверить наличие информации в продукте», — такое сообщение от руководства получили сотрудники 2ГИС (авторская орфография сохранена).

«Централизованно нам такие заведения не отловить, поэтому важно, чтобы вы на местах провели ревью. Как правило они представлены в рубриках ночные клубы, бары», — говорится в письме.

Сотрудников сервиса попросили не только собрать данные о подобных заведениях, но и проверить их карточки и направить жалобы при наличии «компрометирующих» фото или отзывов.

Работник компании, предоставивший «Важным историям» это письмо, предположил, что собранные данные о гей-клубах «пойдут дальше». «Информация в общем доступе компании, кто-то все равно сделает слив. Да и вообще, зачем узнавать, где гей-клубы, если категорий и рубрик в карточке баров нет. Все это как-то странно», — сказал собеседник издания. Он также сообщил, что попытался связаться с владельцами заведений в телеграме и предупредить их о сборе информации.

30 ноября Верховный суд признал «экстремистским» «международное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.

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