Журналистку Баязитову приговорили к пяти годам за «блок на негатив»

Суд приговорил к пяти годам колонии журналистку Александру Баязитову по делу о вымогательстве у менеджера «Промсвязьбанка» Александра Ушакова. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственного корреспондента в зале суда.

Медиатехнолога Ольгу Архарову, вторую фигурантку этого дела, суд отправил в колонию на четыре с половиной года. Инна Чурилова, еще одна фигурантка дела, пошла на сделку со следствием и уже осуждена на четыре года условно. Ее дело выделили в отдельное производство.

В ходе процесса прокурор запрашивал для Баязитовой и Архаровой 14 и 13 лет колонии соответственно. Обеих обвиняли в вымогательстве в особо крупном размере (пункт «б» части 3 статьи 163 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Заявление о вымогательстве на Баязитову и Архарову написал топ-менеджер «Промсвязьбанка» Александр Ушаков. По версии следствия, они требовали крупные суммы за блок на негативные публикации об Ушакове в телеграм-каналах, которые они администрировали. 10 августа 2022 года суд отправил обеих фигуранток в СИЗО. Процесс проходил в закрытом режиме — в Минобороны опасались, что будет разглашена информация, способная навредить их интересам.

Баязитова не признала вину и утверждала, что ее арест связан со статьей о хищениях в «Промсвязьбанке». «Фактически из-за того, что я написала правду, — я думаю, что именно из-за этого, — [меня посадили]», — сказала она.

Суд приговорил Баязитову к пяти годам, несмотря на ее проблемы со здоровьем. В ходе процесса она рассказала, что у нее диагностированы сахарный диабет, гипертония и глаукома. Кроме того, на ее иждивении находятся больная мать и четыре кота.

Баязитова работала экономическим корреспондентом в «Коммерсанте», «Известиях», и Life.ru, с 2017 года ведет youtube-канал «Адские бабки». Ольга Архарова — медиатехнолог и интернет-предприниматель, является владельцем сети телеграм-каналов.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян проводила аналогии дела Баязитовой с другим журналистом — Иваном Голуновым. «14 лет для незнакомой мне журналистки Баязитовой — это Голунов дубль два и вообще зверство. Прекратите этот ужас, пожалуйста», — писала она в телеграме.

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