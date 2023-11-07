Проведение выборов в Украине сейчас «не ко времени» — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном вечернем обращении к нации заявил, что проведение выборов в стране сейчас «не ко времени».

«Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».



Он подчеркнул, что в военное время, «когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно, легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов». Зеленский призвал сосредоточить все возможные силы и ресурсы для достижения победы в войне с Россией, приведя в качестве примера акции протеста жителей некоторых украинских городов, которые требовали, чтобы бюджетные деньги шли не на ремонт бордюров и тротуарной плитки, а на закупку вооружений для армии.



«Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которого зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые от Украины ожидает только Россия», — резюмировал он.



Зеленский не впервые высказывается против проведения выборов до окончания войны. В августе он заявил, что хотел бы провести выборы, но украинское законодательство запрещает это делать во время военного положения. Кроме того, Зеленский сказал, что в условиях войны нельзя обеспечить возможность проголосовать всем украинцам.

Он также ответил выступающим за проведение выборов в Украине западным политикам, что для этого потребуется пять миллиардов долларов, присутствие международных наблюдателей в окопах на передовой, а также обеспечение доступа к голосованию семи миллионам украинских беженцев, находящихся в разных странах по всему миру.

Зеленский тогда пояснил, что не готов проводить выборы в кредит или тратить на них деньги, предназначенные для закупки вооружений.

До начала российского вторжения очередные президентские выборы в Украине были запланированы на весну 2024 года.

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