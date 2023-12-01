СК отчитался о задержании подозреваемого в совершении теракта в Рязанской области

Задержан подозреваемый в совершении теракта на железной дороге в Рязанской области. Об этом сообщает Следственный комитет.

«Задержан мужчина, установивший самодельные взрывные устройства на железной дороге, в результате чего произошел сход вагонов грузового поезда. Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», — говорится в сообщении ведомства.

В СК также утверждают, что задержанный в ходе допроса дал признательные показания и сообщил, что в феврале 2023 года его якобы завербовал сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего он прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 году вернулся в Рязань.

Как сообщили в СК, в ходе обысков у задержанного якобы изъяты компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, средства связи и электронные носители информации с фото- и видеоотчетами о совершенных им преступлениях.

11 ноября стало известно о сходе с рельсов в Рязанской области 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. Как утверждают в СК, авария произошла в результате подрыва самодельного взрывного устройства на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км».

В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки (пункт «а» части 3 статьи 222.1 УК).

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