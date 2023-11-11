Поддержать
Новости

В Рязанской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за  «вмешательства посторонних лиц»

11:33 • 11.11.2023

В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщили в РЖД. 

Там уточнили, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В результате произошедшего незначительные травмы получил помощник машиниста. 

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на перегоне «Рыбное — Блокпост». В РЖД сообщили, что ситуация не влияет на движение пассажирских и пригородных поездов. На место отправили восстановительные поезда со станций Рязань, Воскресенск и Рыбное.

112 пишет, что вагоны перевернулись «после хлопка», на место произошедшего выдвинулись следователи и саперы. SHOT уточняет, что перед сходом поезда был слышен взрыв. 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»