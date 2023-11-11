В Рязанской области 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов из-за  «вмешательства посторонних лиц»

В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, сообщили в РЖД.

Там уточнили, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В результате произошедшего незначительные травмы получил помощник машиниста.

Инцидент произошел в 7:12 по московскому времени на перегоне «Рыбное — Блокпост». В РЖД сообщили, что ситуация не влияет на движение пассажирских и пригородных поездов. На место отправили восстановительные поезда со станций Рязань, Воскресенск и Рыбное.

112 пишет, что вагоны перевернулись «после хлопка», на место произошедшего выдвинулись следователи и саперы. SHOT уточняет, что перед сходом поезда был слышен взрыв.

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