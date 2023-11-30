На премии «Золотой граммофон» военных наградили за подбитые «Леопарды»

29 ноября в Москве на церемонии вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» на сцену пригласили двух военнослужащих в балаклавах. Затем владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев вручил каждому по сертификату на миллион рублей в качестве награды за подбитые в Украине немецкие танки «Леопард». Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Летом 2023 года Киселев пообещал наградить каждого российского военного, который подобьет или захватит переданные Украине Германией танки «Леопард», миллионом рублей. Эту инициативу тогда поддержали артисты Григорий Лепс, Николай Басков и Денис Майданов.

Выступая на церемонии вручения «Золотого граммофона», Киселев призвал присоединиться к акции и других известных российских деятелей искусств — в частности, Игоря Матвиенко, Игоря Крутого и «главного сакрального борца за офицерскую господскую честь Олега Газманова».

«Все они достойные артисты. Я надеюсь, что они не только заявляют о том, что они граждане своей страны, но присоединятся и из категории „ждунов“ перейдут в категорию светлой стороны жизни», — сказал Киселев.

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