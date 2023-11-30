Дочь пропагандиста Владимира Соловьева выступила против признания «движения ЛГБТ» экстремистским

Дочь пропагандиста Владимира Соловьева высказалась о запрете ЛГБТ. Екатерина Соловьева не поддержала решение Верховного суда, который признал «движение ЛГБТ» экстремистским. Об этом она написала в соцсетях, обратила внимание «Верстка».

Издание отмечает, что Соловьева опубликовала две сторис. В первой она написала: «Всех переживем, любимые».

«Я обожаю театр абсурда, но это уже дурной анекдот. Несуществующие безобидные организации признаем экстремистскими, а ХАМАСу устраиваем приемы в Кремле. Даже Оруэлла бы уже стошнило от перенасыщения. Напоминаю, что за домашнее насилие у нас все еще просто штрафы», — говорилось во второй сторис, которую она позже удалила.

Екатерина Соловьева, как пишет «Верстка», живет в Москве. Она танцует на бурлеск-сценах, проводит кинки-вечеринки, а также ставит феминистские спектакли. Кроме того, издание отмечает, что она публично выступает против войны в Украине.

30 ноября Верховный суд России признал экстремистским несуществующее «международное общественное движение ЛГБТ», а также запретил его деятельность на территории страны. Судья Олег Нефедов принял это решение всего за четыре часа. Заседание проходило в закрытом режиме. В зал пустили только представителей министерства юстиции, которое и обратилось в суд с соответствующим иском.

«Признать “Международное общественное движение ЛГБТ” и его структурные подразделения экстремистскими и запретить их деятельности на территории Российской Федерации. Решение суда о запрете деятельности "Международного общественного движения ЛГБТ" и его структурных подразделений подлежит немедленному исполнению. Решение может быть обжаловано в Конституционном суде Российской Федерации в течение месяца со дня изготовления в окончательной форме», — говорится в решении суда, которое опубликовал проект «Дело ЛГБТ», объявивший о самороспуске вскоре после этого.

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