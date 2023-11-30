В лицее Татарстана дети стали делать «хвостики» для мин

В Татарстане дети под руководством педагогов лицея №2 и центра детского творчества «Квантум» начали изготавливать «хвостики» для мин, сообщается в репортаже местного телеканала «Мамадыш 24». Эти детали необходимы для стабилизации мин при сбросе с дронов, они обеспечивают прямолинейное движение к цели.

Готовые изделия отправляют на войну бойцам российской армии, так как спрос на них значительный. Также дети изготавливают кровоостанавливающие турникеты и контейнеры для ампул с обезболивающими препаратами. Эти изделия печатаются на 3D-принтере и дорабатываются руками школьников.

Эта инициатива стала частью обучающих программ в России, в рамках которых детей привлекают к созданию различных военных компонентов, включая маскировочные сети, окопные свечи и сухие супы.

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