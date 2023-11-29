Американца Пола Уилана в колонии ударил другой заключенный

В УФСИН по Мордовии сообщили, что в ИК-17 произошел конфликт между осужденным по статье о шпионаже американцем Полом Уиланом и другим заключенным, передает «Интерфакс». В результате ссоры его ударили по лицу.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Уилана ударил осужденный из Турции, это произошло из-за «политических разногласий». Сотрудники учреждения быстро вмешались, прекратили драку и доставили участников инцидента в медицинскую часть. Там у Уилана выявили ссадину под глазом.

В УФСИН подтвердили происшествие, сообщили о проверке и отметили, что конфликт попал на камеры видеонаблюдения. В настоящее время проводится проверка, результаты которой будут переданы в органы внутренних дел для дальнейших процессуальных решений.

Адвокат Уилана Ольга Карлова сообщила, что защита в курсе инцидента и поддерживает связь с братом Уилана Дэвидом. Дэвид Уилан уже обратился за помощью к омбудсмену региона.

В мае 2023 CNN писал, что власти США по всему миру ищут задержанных российских шпионов, чтобы попытаться обменять их на Пола Уилана и Эвана Гершковича, которые находятся в заключении в России. Эван Гершкович пока не предстал перед российским судом — арест ему продлили до 30 января 2024.

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