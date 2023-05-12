Власти США ищут «ценных» россиян, чтобы обменять их на Уилана и Гершковича, находящихся в заключении в России

Власти США по всему миру ищут задержанных российских шпионов, чтобы попытаться обменять их на Пола Уилана и Эвана Гершковича, которые находятся в заключении в России. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на неназванных представителей администрации Джо Байдена.

По их словам, в США сейчас нет подходящих кандидатур для обмена, поэтому Вашингтон обратился за помощью к своим союзникам, у которых могут быть «ценные» россияне.

Так, американские представители уже связались с властями стран, где недавно были арестованы российские шпионы, таким как Бразилия, Норвегия и Германия.

CNN напоминает, что в Германии, например, находится Вадим Красиков, предположительно, кадровый офицер ФСБ, приговоренный к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. По данным телеканала, Красиков «возглавляет список заключенных, которых Россия хочет вернуть». В то же время CNN отмечает, что выдачу Красикова Берлин до сих пор всерьез не рассматривал.

Как сообщает телеканал, администрация Байдена также допускает вариант с небольшим ослаблением антироссийских санкций в обмен на освобождение Москвой американских граждан. Цель Вашингтона вернуть домой Уилана и Гершковича в рамках одной сделки.

Ранее американские власти уже пытались вернуть Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, в рамках сделки по обмену российского торговца оружием Виктора Бута на американскую баскетболистку Бритни Грайнер, которую в России осудили за контрабанду наркотиков. Однако Москва отказалась включить Уилана в списки на обмен.

Что касается корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича, недавно арестованного в России по обвинению в шпионаже, Вашингтон уже называл его задержание «незаконным» и пообещал приложить все усилия для его освобождения.

Источник: CNN

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