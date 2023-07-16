Минные поля, оставленные российской армией, стали главным препятствием для продвижения украинских солдат, пишет The Washington Post. Из-за этого ВСУ сменили стратегию контрнаступления.

Длительная подготовка украинской армии к контрнаступлению дала россиянам время разместить противотанковые и противопехотные мины на территории от четырех до 16 километров перед своими основными опорными пунктами, отмечает WP.

В результате украинская армия изменила стратегию и стала медленно продвигаться вперед пешком, иногда ползком на животе, без использования танков и другой техники. Часто саперы проводят разминирование в сумерках и не могут использовать металлоискатели, потому что они слишком заметны. В то же время российская армия может заново минировать поля с помощью беспилотников.

«Это нас сильно тормозит, потому что работа сапера требует времени и спокойствия. В этих условиях невозможно выполнять нашу работу», — сказал командир инженерно-саперного батальона 128-й горно-штурмовой бригады, подполковник Николай Мороз.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал The Washington Post, что перед началом контрнаступления украинская армия получила от западных партнеров лишь 15% необходимой техники для разминирования территорий. Украинский министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказали изданию, что они обратились к западным коллегам с просьбой предоставить им больше систем разминирования.

Эта ситуация выявила уязвимость американских боевых машин пехоты Bradley и немецких танков Leopard, пишет издание. Ранее в интервью WP Валерий Залужный называл застрявший на минном поле танк или БПМ легкой мишенью для российской армии.

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