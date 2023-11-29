На экс-главу штаба Навального в Чебоксарах составили протокол о сотрудничестве с «нежелательной» организацией

На чувашского активиста и бывшего главу штаба Навального в Чебоксарах Семена Кочкина составили протокол о сотрудничестве с «нежелательной» организацией. Об этом пишет «Медиазона», ссылаясь на базу данных Московского районного суда Чебоксар.

Сам Кочкин в разговоре с изданием предположил, что поводом для составления протокола, вероятно, стали его посты в телеграм-канале «Сердитая Чувашия», посвященные фонду «Свободная Бурятия». По словам активиста, несколько месяцев назад сотрудники ФСБ вызывали его юриста, показывали ему распечатки постов Кочкина о «Свободной Бурятии» и обещали составить протокол о сотрудничестве с «нежелательной» организацией.

Кроме того, 28 ноября Кочкин опубликовал в своем твиттере ответ из МВД, в котором говорится, что против него возбуждено уголовное дело о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК) и неоднократной демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 282.4 УК).

МВД России объявило Кочкина в федеральный розыск еще в сентябре, сам он находится за пределами России.

В сентябре 2023 года российские власти признали фонд «Свободная Бурятия» «нежелательной» организацией. А в ноябре главу фонда Александру Гармажапову заочно приговорили к семи годам колонии по обвинению в распространении «фейков» о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК).

Поводом для возбуждения дела против нее стала публикация в ютьюб-канале «Свободная Бурятия» видео о незаконном удержании военнослужащих, которые хотели расторгнуть контракты с Минобороны. В июле 2022 года родственники 17 военных рассказали, что командование незаконно лишило их свободы за отказ от участия в боевых действиях и жалобы на командиров подразделений.

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