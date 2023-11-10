Главу фонда «Свободная Бурятия» заочно приговорили к 7 годам колонии по делу о военных «фейках»

Советский районный суд Улан-Удэ заочно приговорил главу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову к 7 годам колонии по делу о военных «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация в ютьюб-канале «Свободная Бурятия» видео о незаконном удержании военнослужащих, которые хотели расторгнуть контракты. В июле 2022 года родственники 17 военных рассказали, что командование незаконно лишило их свободы за отказ от участия в боевых действиях и жалобы на командиров подразделений. Российский Генштаб тогда эту информацию не подтвердил.

Александра Гармажапова не живет в России и с февраля находится в федеральном розыске. В марте 2023 года фонд «Свободная Бурятия» внесли в реестр «иностранных агентов». А в сентябре его признали «нежелательной организацией». СМИ тогда сообщали, что это решение тогда приняли из-за того, что фонд «организовывал антироссийские акции» и «помогал расторгнуть контракты о военной службе».

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