Закрытие европейских границ с Россией ударит по украинским беженцам

Европейские соседи России — Норвегия, Эстония и Латвия — рассматривают возможность полного закрытия пограничных переходов с Россией, а Финляндия — уже их закрыла. Решение вступит в силу 30 ноября и будет действовать до 13 декабря, после чего может быть либо отменено, либо продлено еще на две недели. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен объяснила, что решение принято во имя национальной безопасности. По ее словам, запрет на переход границы затронет всех иностранцев, которые просят убежище.

Помимо россиян, которые обладают правом въезда в соседние страны, от новых запретов европейских стран сильнее всего пострадают украинцы, которые пытаются попасть в третьи страны через Россию. Об этом «Холоду» рассказала Анна Анисимова (имя и фамилия изменены по просьбе героини), которая уже почти два года помогает украинцам выезжать через Россию в страны Евросоюза.

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По словам Анисимовой, закрытие финских границ стало очень большой потерей: «Финляндия принимала те категории беженцев из Украины, которых, например, Эстония не пропускала. Кроме того, Финляндия принимала людей с видом на жительство в Украине, но без гражданства или людей с двойным гражданством, а также смешанные семьи, в которых у родственников разные гражданства».

Тяжелее всего из-за закрытия границы с Финляндией, по мнению Анисимовой, придется тяжелобольным украинским беженцам. Она рассказывает, что власти Финляндии помогали с минимумом бюрократических проволочек и без длительных согласований лечения. При этом Финляндия принимала лежачих, тяжелобольных и пострадавших в результате войны украинцев.

«Все было поставлено просто “на ура”. Раньше можно было привезти сильно пострадавшего человека с ампутированными руками или ногами финским пограничникам, и они сами таких людей принимали, вызывали скорую помощь. Сейчас этот путь накрылся. Как это будет сейчас — я не понимаю», — говорит волонтер.

Анисимова настаивает, что продолжит свою работу через те погранпереходы, которые продолжат свою работу, однако допускает, что из-за потенциальных запретов это будет делать намного сложнее. В качестве примера она привела Эстонию, которая не готова принимать многих украинских беженцев с территории России.

Помимо Финляндии о закрытии своих погранпереходов в настоящий момент думают власти Эстонии, Норвегии и Латвии. Формальная причина для закрытия наземных погранпереходов со стороны Финляндии и Эстонии — наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Востока, число которых за последний месяц значительно выросло. Иностранные граждане доезжают до границы на велосипедах и запрашивают там убежище.

Подробнее о новом миграционном кризисе и перспективах закрытия всех западных российских границ читайте в материале «Холода».

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