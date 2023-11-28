В «Тинькоффе» запретили работу сотрудников за границей, сделав исключение для трех стран

С 2024 года сотрудникам «Тинькофф Банка» запретили работать в других странах, кроме Армении, Беларуси и Казахстана, так как именно там расположены центры разработки компании, сообщает РБК.

Сотрудникам об изменениях в работе неофициально рассказали HR-специалисты и руководители. Их уверяют, что продолжить работу можно будет в трех странах, где присутствуют центры разработки «Тинькофф».

В банке такие нововведения объясняют причинами, связанными с безопасностью данных. Во-первых, доступы может ограничить Федеральная служба по техническому и экспортному контролю. Во-вторых, этого требует собственная безопасность данных. Критичные доступы у сотрудников, находящихся в третьих странах, полностью отключат со следующего года.

В «Тинькофф Банке» рекомендовали уехавшим сотрудникам выбрать Армению, Беларусь или Казахстан еще в 2022 году, писали в Frank Media. Но до недавнего времени сотрудники компании свободно работали и из других стран.

Не так давно глава банка Станислав Близнюк заявил о «жутком дефиците» IT-кадров на рынке. По его словам, банк пока не в полной мере столкнулся с этой угрозой, но почувствует ее в перспективе трех—пяти лет.

О возврате сотрудников из-за рубежа уже объявляли несколько крупных российских компаний. «ВКонтакте» в марте 2023 года объявил о запрете удаленной работы с территории других стран. Тогда же «Яндекс» объявил о переводе своих сотрудников на гибридный формат работы. Кроме России, в качестве альтернативы работникам в компании предложили 4 удаленных офиса в разных странах.

Формально работодатель имеет право отказаться от услуг сотрудников, находящихся за рубежом, утверждают юристы. В Трудовом кодексе РФ предусмотрена такая мера, которая позволяет расторгать трудовой договор с сотрудниками на дистанционной работе.

По разным оценкам Россию за 2022 год покинуло несколько сотен тысяч граждан. По данным Financial Times, из эмиграции с весны прошлого года вернулись в Россию только 15% релоцировавшихся (около 120 000 человек).

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