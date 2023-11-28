Правительство Шотландии не будет рассматривать законопроект о помиловании женщин, осужденных за колдовство несколько сотен лет назад

В Шотландии не помилуют осужденных за колдовство несколько сотен лет назад. Правительство страны отказалось рассматривать соответствующий законопроект. Об этом пишет британская газета The Times.

Как пояснили в правительстве, законопроект не станут рассматривать, потому что он был отозван: его автор Натали Дон в 2022 году стала членом кабинета министров. Кроме того, представитель правительства также отметил, что власти в данный момент не планируют принимать законы «в этой области».

Закон о колдовстве действовал в Шотландии с 1563 по 1736 год. Точное число осужденных за колдовство неизвестно. В то же время The Times пишет, что по этому закону были обвинены в колдовстве около четырех тысяч человек, больше половины из которых признали виновными и казнили. При этом в большинстве случаев обвиняемыми в колдовстве оказывались женщины.

Автор законопроекта о помиловании осужденных за колдовство Натали Дон объясняла его необходимость тем, что это, в частности, поможет в борьбе с патриархальными взглядами в современном шотландском обществе. Инициативу Дон также поддержала бывший первый министр Шотландии Никола Стерджен.

По ее словам, преследования по обвинению в колдовстве — «вопиющая историческая несправедливость, вызванная, по крайней мере частично, ненавистью к женщинам». При этом Стерджен отмечала, что мизогиния до сих пор сохранилась в Шотландии. «Теперь она проявляется не в обвинениях в колдовстве, а в харасменте, угрозах в интернете и сексуализированном насилии», — пояснила она.

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