Братья Ротенберги спрятали свои европейские активы от санкций и помогли дочери Путина купить шале в Австрии — «Важные истории»

Братья Ротенберги спрятали свои европейские активы от западных санкций с помощью так называемого «фронтмена» и помогли дочери Владимира Путина приобрести шале в австрийских Альпах. Об этом говорится в расследовании «Важных историй».

Журналисты получили доступ более чем к 50 тысячам документов, включая 30 тысяч электронных писем и 12 тысяч документов управляющей компании «Эвокорп», которая принадлежит бывшему силовику Максиму Викторову. Именно он помог братьям Ротенбергам обойти санкции. «Важные истории» поделились этим массивом данных с журналистами 17 мировых изданий и опубликовали несколько материалов о Ротенбергах.

Максим Викторов — бывший сотрудник Следственного управления Прокуратуры РСФСР и КГБ, а также экс-советник бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. По данным «Важных историй», в 2011 году он стал сооснователем Российской ассоциации содействия науке вместе со старым другом Путина — Михаилом Ковальчуком. В 2016 году к ним присоединилась старшая дочь президента Мария Воронцова.

50-летний Викторов владеет компанией «Эвокорп», которая управляет закрытыми паевыми инвестиционными фондами. Именно в них Аркадий и Борис Ротенберги спрятали свои европейские активы после того, как США ввели против них санкции в 2014 году.

Журналисты выяснили, что в конце 2014-го Викторов вел переговоры о покупке виллы на элитном испанском курорте недалеко от Валенсии, стоимость которой оценивается в 9 миллионов евро. Сделку пытались оформить так, чтобы скрыть реального владельца недвижимости: сначала домом владела мальтийская, а затем кипрская компания. По данным «Важных историй», обустройством этой виллы занималась лично Карина Ротенберг — супруга Бориса Ротенберга. Сейчас эта недвижимость арестована испанскими властями.

Викторов также помог Ротенбергам, когда те из-за санкций лишились своих частных самолетов в 2019 году. Братья продолжили летать, например, в Валенсию, на бизнес-джете за 42 миллиона долларов, которым владеет офшорная компания, принадлежащая Максиму Викторову. Бывший силовик, кроме прочего, пытался помочь Борису Ротенбергу избежать уплаты налогов за 42-метровую яхту «Рахиль» во Франции. Сделать это, впрочем, не удалось: французские налоговики арестовали яхту, после чего Ротенберг все же заплатил на нее налог почти в четыре миллиона евро.

Благодаря утечке данных «Важные истории» также узнали, что братья Ротенберги участвовали в покупке шале в Австрии, где впоследствии часто отдыхала дочь Путина Мария Воронцова и ее гражданский муж, голландец Йоррит Фаассен. Согласно документам, этот дом принадлежит компании Wayblue Investments — она приобрела его за 11 миллионов евро в 2013 году. Кому принадлежит компания — неизвестно. Однако журналисты выяснили, что она получила деньги на шале через латвийский банк Аркадия Ротенберга и его кипрскую компанию Olpon Investments.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.