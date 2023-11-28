Поехавшая за пленным мужем россиянка рассказала, что он решил вернуться в Россию. Она останется в Украине

Жительница Красноярска Ирина Крынина, приехавшая в Украину за попавшим в плен мужем, рассказала, что он решил ждать обмена и возвращаться в Россию. Она же решила остаться в Украине и помогать военнопленным.

Крынина приехала в Украину в сентябре — она стала первой россиянкой, которая приехала по программе «Вернем жене мужа». Появление Ирины стало для ее гражданского мужа Евгения Ковткова неожиданностью, их первую встречу сняли на видео и показали на ютуб-канале украинского видеоблогера Владимира Золкина (стал известен публикацией интервью с российскими пленными).

Во время встречи пленный не смог определиться, остаться в плену и ждать обмена с Россией или же принять участие в программе, освободиться и остаться жить в Украине или третьей стране. Для Ирины же было бы небезопасно возвращаться в Россию после переезда в Украину и громкого заявления об отношении к войне.

Евгению позволили взять паузу, чтобы обдумать решение, а Ирина устроилась на работу в украинский проект «Хочу жить», который консолидирует информацию по российским военнопленным. Теперь Ирина помогает россиянкам искать своих мобилизованных мужей и сыновей — тех, кого взяли в плен, или пропавших без вести, а также выкладывает видео в свой собственный ютуб-канал.

В одном из новых видео Ирина рассказала, что Евгений решил вернуться домой. «Он отказался от программы “Вернем жене мужа”, сказал, что хочет ждать обмена и вернуться в Россию, — рассказывает Ирина. — А я приняла решение, что я остаюсь в Украине, помогаю военнопленным, ищу без вести пропавших и пытаюсь остановить войну, потому что каждый день войны — это новые смерти, новое горе, новые беды».

Ирина также подтвердила эту информацию в сообщении «Холоду», но отказалась давать более подробный комментарий.

Подробнее о Крыниных читайте в материале «Холода».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.