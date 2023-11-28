Нескольких сотрудников ГУР Украины отравили. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на источники в силовом блоке. По их словам, пострадавшим поставили диагноз «отравление тяжелыми металлами».

Ранее 28 ноября украинские СМИ сообщили о таком же диагнозе, поставленном жене главы ГУР Кирилла Буданова Марианне.

«Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — рассказал собеседник «Украинской правды».

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