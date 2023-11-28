Жену главы украинской военной разведки отравили — СМИ

Жену главы украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом сообщает украинское издание «Бабель» со ссылкой на источник в разведке.

По его словам, сейчас завершается курс лечения от отравления тяжелыми металлами. Собеседник издания подчеркнул, что вещество, обнаруженное в организме Будановой, «никак не используется в быту или военном деле». Это «может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», добавил он. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Источники в ГУР также заявили, что и сам Буданов после начала полномасштабного российского вторжения в Украину неоднократно становился целью покушений.

Марианна Буданова с июня 2021 года работает советницей мэра Киева Виталия Кличко. При этом сам Кирилл Буданов ранее рассказывал журналистам, что его супруга вместе с ним проживает в его рабочем кабинете в ГУР.

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